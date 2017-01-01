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Çine'de çiftçiler plansız toplulaştırmaya isyan etti

- Ziraat Odası Başkanı Atıgan, milyonlarca lira masrafın boşa gittiğini söyledi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bazı köylerde başlayan toplulaştırma çalışmaları bilgilendirilmediklerini ileri süren çiftçilerin tepkisine neden oldu. Herhangi bir planlama yapılmadan ve bölge çiftçisi bilgilendirilmeden yapılan çalışmaların hem yöre çiftçisine hem de milli ekonomiye büyük zarar verdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan, "Çiftçimize önce tarlanızı ekip dikin dediler. Çiftçi tarlaya girip masraf etti ürününü ekti, şimdi de toplulaştırma çalışması kapsamında hem ürünlere hem de tarlalara zarar verilmeye başlandı" dedi

"Çiftçiyi düşünen yok"

Yağcılar ve Evciler arasında başlayan arazi toplulaştırma projesi çalışmalarının yapıldığı alanda inceleme yapıp basın açıklaması yapan çiftçiler yetkililere sitem etti. Bölge çiftçisinin yetkililerin 'arazilerinizi ekip dikin' demesi üzerine bu yıl ekim ve dikim yaptığını belirten Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan, "Söyledikleri ile yaptıkları birbirine tutmadı. Çiftçimiz arazisini ekip dikti, şimdi bir anda iş makineleri bölgede çalışamaya başladı. Haydarlar Çayının içinde su borularımız var. Şu anda çalışma yapılan yerde yaklaşık 2 kilometre boru hattı döşeli, bu borulardan 500 dönüm arazi sulanıyor. Alan zarar gördü. Bu kadar boru ne zaman yenilenecek. Artık bu saatten sonra ektiğimiz alanları da sulayamayacağız. Hem çiftçinin masrafı heba oldu, hem de milli ekonomimiz bu tür plansız çalışmalar nedeniyle zarar görüyor" diyerek çitçiler adına plansız yapıldığını ileri sürdüğü çalışmalara tepki gösterdi.

Aynı zamanda Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Türkoğlu isimli çiftçi ise yapılan işlemin toplulaştırma çalışması değil ardeta çiftçiyi canından bezdirme çalışması olduğunu belirterek yaşanan başıboşluğa tepki gösterdi. Türkoğlu, bölge çiftçisinin emek ve alın terinin insafsızca katledildiğini ileri sürerek "Bu ıslah çalışmasını yapan kurum ve şirketin insafsızlığının ve vicdansızlığının bedelini maalesef gariban çiftçi ödeyecek. Çiftçilere haber verilmeden yapılan bu çalışma nedeniyle arazilerimizi sulama imkanımız da kalmadı. Herkes 2 kilometre mesafeden sularını borularla tarlasına getiriyor, çalışma esnasında borular da tahrip edilmiş. Bu saatten sonra bu boruların tamir edinilmesine kadar geçen sürede tarladaki ürünleri zarar görecek. Bu proje bir ay önce veya Ağustos'un sonuna doğru yapsalardı hiçbir çiftçinin mahsulü zarar görmeyecekti. İhaleyi aldık diye bu tarlalardaki çiftçileri düşünmeden insafsızca mahsule zarar vermenin anlamı yok. Bu işte vebali olan herkesi insafa çağırıyoruz" diye konuştu.

Ercan Türkoğlu ayrıca şu anda yağmur yağması halinde dere yataklarındaki çalışmadan dolayı arazilerin sular altında kalacağını ifade etti.

(İK)



24.05.2017 12:39:51 TSI

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