ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:39
Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi
Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından öğrencilerine yönelik triatlon yarışması düzenledi.
25. yıl etkinlikleri kapsamında Osmanbey Yerleşkesinde birincisi düzenlenen triatlon yarışmasına, yarışmacı olarak 17 sporcu katıldı. Üç kategoride yapılan yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüller verildi. Triatlon yarışması ile ilgili olarak bilgi veren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Arıkan, "Gölette küçük bir parkurda yüzerek başlayan yarışma, hemen akabinde bisiklete binerek, göletin etrafında bir turla devam etti. Yarışma göletin etrafında yapılan koşu ile tamamlandı. Normal triatlon yarışmalarında katedilen mesafeden daha kısa bir parkurda yarışma yaptık. Triatlon yarışmalarının ön izlemelerini bugün gerçekleştirmiş olduk. Bu yarışmamız aslında bir gösteri amaçlıydı. İnşallah bundan sonrakini daha detaylı olarak spor kulübümüzü kurarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Sonraki yarışmalara ve bu tür etkinliklere diğer bölümlerden öğrencilerimizin de katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

24.05.2017 12:39:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi kitaplarını tanıtacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLARINI TANITACAK
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
&quot;Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Siverek Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci
YEREL

SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA MEZUNİYET SEVİNCİ
Şanlıurfa'da kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yapıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAPALI GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI YAPILDI
Dicle Elektrik'ten aydınlatma duyurusu
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN AYDINLATMA DUYURUSU
Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi gören çocuklardan yıl sonu etkinliği
YEREL

KUR'AN-I KERİM KURSU EĞİTİMİ GÖREN ÇOCUKLARDAN YIL SONU ETKİNLİĞİ
Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Dünya Toplu Taşıma Zirvesinde dikkatler Troleybüs Projesine kesildi
YEREL

DÜNYA TOPLU TAŞIMA ZİRVESİNDE DİKKATLER TROLEYBÜS PROJESİNE KESİLDİ
İktisat Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL

İKTİSAT FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET HEYECANI
Şanlıurfa'daki hükümlüler belediye bünyesinde çalıştırılacak
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ HÜKÜMLÜLER BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
İtfaiye ekipleri bu kez yuvasından düşen karganın imdadına yetişti
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ BU KEZ YUVASINDAN DÜŞEN KARGANIN İMDADINA YETİŞTİ
Haliliye'deki ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

HALİLİYE'DEKİ İBADETHANELER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
YEREL

TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILARA VEDA YEMEĞİ
&quot;Ölümden kaçış&quot; anı kameraya yansıdı
YEREL

"ÖLÜMDEN KAÇIŞ" ANI KAMERAYA YANSIDI
Özbek pazarcıların yerleri kur'ayla belirlendi
YEREL

ÖZBEK PAZARCILARIN YERLERİ KUR'AYLA BELİRLENDİ
Yetiştirme yurdu yakınında yapılan mangal yangın paniğine neden oldu
YEREL

YETİŞTİRME YURDU YAKININDA YAPILAN MANGAL YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU
Sakıbın köşkü sezonu açtı
YEREL

SAKIBIN KÖŞKÜ SEZONU AÇTI
Dağeteği mahallesinde yeni yollar açıyor
YEREL

DAĞETEĞİ MAHALLESİNDE YENİ YOLLAR AÇIYOR
Doğalgaz için Batıkent'e çalışma başladı
YEREL

DOĞALGAZ İÇİN BATIKENT'E ÇALIŞMA BAŞLADI
Şanlıurfa'da Ramazan Ayı öncesi et fiyatlarında artış
YEREL

ŞANLIURFA'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ ET FİYATLARINDA ARTIŞ
Pelikan için 500 kilometre kat ettiler
YEREL

PELİKAN İÇİN 500 KİLOMETRE KAT ETTİLER
Küçük Neceh artık yürüyebilecek
YEREL

KÜÇÜK NECEH ARTIK YÜRÜYEBİLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi