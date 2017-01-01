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Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından öğrencilerine yönelik triatlon yarışması düzenledi.

25. yıl etkinlikleri kapsamında Osmanbey Yerleşkesinde birincisi düzenlenen triatlon yarışmasına, yarışmacı olarak 17 sporcu katıldı. Üç kategoride yapılan yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüller verildi. Triatlon yarışması ile ilgili olarak bilgi veren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Arıkan, "Gölette küçük bir parkurda yüzerek başlayan yarışma, hemen akabinde bisiklete binerek, göletin etrafında bir turla devam etti. Yarışma göletin etrafında yapılan koşu ile tamamlandı. Normal triatlon yarışmalarında katedilen mesafeden daha kısa bir parkurda yarışma yaptık. Triatlon yarışmalarının ön izlemelerini bugün gerçekleştirmiş olduk. Bu yarışmamız aslında bir gösteri amaçlıydı. İnşallah bundan sonrakini daha detaylı olarak spor kulübümüzü kurarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Sonraki yarışmalara ve bu tür etkinliklere diğer bölümlerden öğrencilerimizin de katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



24.05.2017 12:39:53 TSI

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