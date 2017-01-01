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Engelliler dayanışma yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, engellilerle dayanışma yemeğinde buluştu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli İletişim Birimi'nin düzenlediği'Engelliler Buluşması,' Açelya Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlar, özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri ve ailelerinin katıldığı yemekte konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Sadi Kurtulan, "Belediye Engelliler Birimi aracılığı ile sıcak bir aile ortamı kurarak, vatandaşlarımızın ilgi alanlarına göre eğitimler, seminerler düzenledik. Engelli ailelerini bilgilendiren çalışmaları hayata geçirdik. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar her alanda engellilerimizin sosyal hayatına değerler kattık. Engelli vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Dayanışma yemeğinde engellilerle sohbet eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a Mustafakemalpaşa Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Köse tarafından tablo hediye edildi.

(MŞ)



24.05.2017 12:45:25 TSI

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