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Dursunbey Belediyesi kültür gezileri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediyesi tarafından Sosyal ve Kültür etkinlikleri kapsamında 'Ecdadın İzinde, Çanakkale yolunda' adı altında öğrenciler ve gaziler için kültür gezisi düzenlendi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın seçim vaatleri arasında yer alan kültürel geziler, çeşitli tarihi mekanlara düzenlenerek aralıksız devam ediyor. Belediye bu kez de ilçede öğrenim gören öğrenciler ve gazileri Çanakkale gezisine ücretsiz olarak götürdü.

Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale gezisinin bu yılki sloganı ise 'Ecdadın İzinde, Çanakkale yolunda' olarak belirlendi. Üç gün farklı kafileler ile toplam 8 otobüs Dursunbey İlçe merkezinden Çanakkale'ye hareket ederken, toplam 400 kişi bu geziye katıldı. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan; "Belediye olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı düzenlediğimiz Kültür gezileri kapsamında Ülkemizin birçok yerine götürüyoruz. Belediye Başkanımızın talimatı ile bu yıl ki Kültür Gezimizi değerli gazilerimiz ve öğrencilerimize yönelik düzenledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile inşallah her yıl farklı öğrencilerimizi Çanakkale'ye götüreceğiz. Bu yıl 370 civarında öğrencimizi ve 30 Gazimizi Çanakkale'ye taşıdık. Konfora önem verdiğimiz bu gezilerde vatandaşlarımıza Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, Akşam yemeği ikramımız oluyor. Ayrıca Çanakkale'de de rehberler eşliğinde vatandaşlarımız Çanakkale ruhunu yeniden yaşıyor" dedi.

Gezilere katılan öğrenciler ve gaziler de Dursunbey Belediyesine düzenlenen bu etkinlik için teşekkür ettiler.

(HD)



24.05.2017 12:47:48 TSI

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