ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dursunbey Belediyesi kültür gezileri devam ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:47
Dursunbey Belediyesi kültür gezileri devam ediyor
Dursunbey Belediyesi kültür gezileri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediyesi tarafından Sosyal ve Kültür etkinlikleri kapsamında 'Ecdadın İzinde, Çanakkale yolunda' adı altında öğrenciler ve gaziler için kültür gezisi düzenlendi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın seçim vaatleri arasında yer alan kültürel geziler, çeşitli tarihi mekanlara düzenlenerek aralıksız devam ediyor. Belediye bu kez de ilçede öğrenim gören öğrenciler ve gazileri Çanakkale gezisine ücretsiz olarak götürdü.
Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale gezisinin bu yılki sloganı ise 'Ecdadın İzinde, Çanakkale yolunda' olarak belirlendi. Üç gün farklı kafileler ile toplam 8 otobüs Dursunbey İlçe merkezinden Çanakkale'ye hareket ederken, toplam 400 kişi bu geziye katıldı. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan; "Belediye olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı düzenlediğimiz Kültür gezileri kapsamında Ülkemizin birçok yerine götürüyoruz. Belediye Başkanımızın talimatı ile bu yıl ki Kültür Gezimizi değerli gazilerimiz ve öğrencilerimize yönelik düzenledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile inşallah her yıl farklı öğrencilerimizi Çanakkale'ye götüreceğiz. Bu yıl 370 civarında öğrencimizi ve 30 Gazimizi Çanakkale'ye taşıdık. Konfora önem verdiğimiz bu gezilerde vatandaşlarımıza Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, Akşam yemeği ikramımız oluyor. Ayrıca Çanakkale'de de rehberler eşliğinde vatandaşlarımız Çanakkale ruhunu yeniden yaşıyor" dedi.
Gezilere katılan öğrenciler ve gaziler de Dursunbey Belediyesine düzenlenen bu etkinlik için teşekkür ettiler.
(HD)

24.05.2017 12:47:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gömeç ilçesi gelişiyor
YEREL

GÖMEÇ İLÇESİ GELİŞİYOR
Burhaniyelilerin tansiyonunu ölçtüler
YEREL

BURHANİYELİLERİN TANSİYONUNU ÖLÇTÜLER
Edremit'e hayırsever desteği ile yeni bir okul daha
YEREL

EDREMİT'E HAYIRSEVER DESTEĞİ İLE YENİ BİR OKUL DAHA
Burhaniye'de sergide yetişkinlerin oyunu büyük alkış aldı
YEREL

BURHANİYE'DE SERGİDE YETİŞKİNLERİN OYUNU BÜYÜK ALKIŞ ALDI
İl turizm koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

İL TURİZM KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Balıkesir arıcılıkta bir numara olacak
YEREL

BALIKESİR ARICILIKTA BİR NUMARA OLACAK
Çocukların oyuncaklarını yaktılar
YEREL

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI YAKTILAR
Balıkesir'de 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı
YEREL

BALIKESİR'DE 3D TASARIM VE KODLAMA ATÖLYESİ AÇILDI
Başkan Demiraslan'dan kongre açıklaması
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN'DAN KONGRE AÇIKLAMASI
Karesi'de muhtarlıklar yenileniyor
YEREL

KARESİ'DE MUHTARLIKLAR YENİLENİYOR
Dursunbey'de 'Büyük Aile' konseri
YEREL

DURSUNBEY'DE 'BÜYÜK AİLE' KONSERİ
Havran HEM'den eğitim şenliği
YEREL

HAVRAN HEM'DEN EĞİTİM ŞENLİĞİ
Havran'dan Yenice artık daha yakın
YEREL

HAVRAN'DAN YENİCE ARTIK DAHA YAKIN
Balya' da Bilim Sokağı açıldı
YEREL

BALYA' DA BİLİM SOKAĞI AÇILDI
Burhaniye'de Kıyı Çalıştayı yapıldı
YEREL

BURHANİYE'DE KIYI ÇALIŞTAYI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi