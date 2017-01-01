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Turgutlu vahşi depolamadan kurtuluyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli çevreci projesi olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası'nın açılış günü için geri sayım başlarken, Turgutlu'nun atıklarının merkeze taşınması için ilçeye yapılacak olan katı atık transfer istasyonu için çalışmalar başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi Sarıçam mevkiine yapılan, Turgutlu, Ahmetli, Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki katı atıkların bertaraf edileceği Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nın hizmete girmesi için geri sayım başladı. Katı atıkların taşınması için Turgutlu'ya yapılacak olan 'Katı Atık Transfer İstasyonu' inşaat çalışmaları başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "İhale sonucunda yüklenici firma ile 7 Nisan 2017 tarihinde sözleşme imzalanarak 11 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı. Hafriyat ve zemin hazırlama işlemlerinin devam ettiği alana kurulacak olan transfer istasyonun en kısa zamanda tamamlanması planlanmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında hazırlanan proje kapsamında transfer istasyonun işletmeye alınması ile birlikte Turgutlu'daki mevcut vahşi depolama sahası da rehabilite edilerek Turgutlu'ya kazandırılacak" dedi.

(AY-Y)



24.05.2017 12:50:50 TSI

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