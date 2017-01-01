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Büyükşehir Belediyesi kitaplarını tanıtacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültür ve eğitime katkı sunmak amacıyla basım ve dağıtımını gerçekleştirdiği 71 kitabın tanıtımını yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yazarların da katıldığı bir programda kültür ve eğitime katkı sunmak amacıyla basım ve dağıtımını gerçekleştirdiği 71 kitabın tanıtımını yapacak.

Perşembe günü Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi ve Müzesinde yapacak tanıtım programına Başkan Nihat Çiftçi, Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Hilal Çelikkol Kara, Şanlıurfalı yazarlar ve basın mensupların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Her kesimi kitapla buluşturma hedefiyle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede kültür yayınları olarak basım ve dağıtımını gerçekleştirdiği 71 kitaptan 255 bin adetini vatandaşa hediye etti. Bir milyon kitap hediye etme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kitapların tanımını yazar camiasının katılımıyla gerçekleştirecek.

Okuyan bir Şanlıurfa hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eğitime katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca kültür ve sosyal çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 7 Nisan'da 1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarını düzenleyerek binlerce kitap ve yazarları Şanlıurfalılarla buluşturmuştu. Şanlıurfalıları kitapla buluşturmak için 6 kütüphane açan Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapmaya ise devam ediyor.

(Şİ-SD-Y)



24.05.2017 12:51:22 TSI

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