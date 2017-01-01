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Süleymanpaşa Belediyesi personeline 'Kamuda Etik' eğitimi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye personeline "Kamuda Etik" eğitimi verildi. Trakya'da ilk kez Süleymanpaşa Belediyesinde düzenlenen eğitimde, kamu çalışanlarının uyması gereken etik kurallar incelendi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Çinko'nun verdiği "Kamuda Etik" eğitimine belediye personelinin yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da iştirak etti. İki oturum olarak gerçekleşen seminerin ilk oturumunda etik ve ahlak kavramları üzerinde durulurken, ikinci oturumda kamusal alanda etik davranış kuralları değerlendirildi. Eğitimin ardından katılımcılara yönelik memnuniyet anketi yapılırken, konuyla ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hizmet içi eğitim seminerlerinin devam edeceği ifade edildi.

(YG-Y)



24.05.2017 12:55:18 TSI

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