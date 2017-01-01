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Burdur Belediyesinden ramazan şöleni



(Fotoğraflı)



BURDUR (İHA)- Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri eski otogar sahasında yapılacak.

Burdur Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Rubato, Mümin Sarıkaya, Ali Altay, Baha, Mevlüt Öz ve Yüksek Sadakat konseri ile sema gösterileri yapılacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede iftar yemeği düzenlenecek.

Burdurluları Ramazan etkinliklerine davet eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi mahallelerimizde gönül sofralarımızı kurmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca 35 mahallemizde ayrım yapmaksızın halkımızla birlikte iftar yapacağız. Bunu da geçen yıl olduğu gibi gönüllü bağışçılarımızın katkıları ile yapıyoruz. Gönül sofralarımıza katkı koyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gönül sofralarının dışında her gün ihtiyaç sahibi 250 kişinin de evlerine iftar yemeği göndereceğiz. Eski otogar alanında Lunapark kuruluyor. Dört hafta boyunca konserlerimiz ve gösterilerimiz olacak" dedi.

(HG-Y)



24.05.2017 12:57:35 TSI

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