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Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:00
Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi
Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk havalar ilçeler ve köylerde yerini kara bıraktı.
Mayıs ayında son zamanların en soğuk ve yağmurlu günlerini geçiren Ağrı'da gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar akşama doğru soğuk hava ile birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Taşlıçay ilçesine bağlı Samanyolu Köyünde etkili olan kar yağışının ardından çevre köyler ve yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Mayıs ayının sonlarında kar yağışı ile karşılaşan Samanyolu Köyünde bulunan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Köyde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, sabah uyandıklarında her tarafı bembeyaz bir şekilde gördüklerini ve evde bulunan sobaları kaldırmak için hazırlık yaptıklarını ancak Haziran ayına kadar bekleyeceklerini söyledi.
(AG-AA-Y)

24.05.2017 13:00:37 TSI
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