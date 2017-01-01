Tavşanlı'da öğrencilere trafik eğitimi
(Fotoğraflı)
Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafikte Çocuk" projesi kapsamında, Mehmet Tarhan ilkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdiler.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçe emniyet müdürü Turgay Temel, ilçe milli eğitim müdürü Salim Karaboğa ile eğitim çalışmaları başlatıldı.
Emniyet müdürlüğü trafik büro amirliğince, öğrencilerde trafik bilincini ve kurallara uyma alışkanlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen "trafikte çocuk" eğitiminde, öğrencilere akan trafikte karşıdan karşıya nasıl geçilmesi gerektiği, geçerken hangi kurallar uyulacağı, araç kullanırken emniyet kemerinin önemi, görsel olarak çizgi filmlerle anlatıldı. Programın sonunda öğrencilere çocuk trafik polisi kimliği, trafik polisi şapkası, kalem, el broşürü dağıtıldı. (Tİ - EFE)
24.05.2017 13:01:51 TSI
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