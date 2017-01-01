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'Hababam Sınıfı' karakterleri okulun duvarlarını süslüyor



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yunkuşak Ortaokulunun duvarları, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'nın karakterlerinin resimleriyle süslendi.

Yunkuşak Ortaokulunda yürütülen 'Sanat Sokağı' projesi kapsamında Resim Öğretmeni İlker Sarı tarafından Rıfat Ilgaz'ın eseri Hababam Sınıfı'nın karakterleri resmedildi. Okul duvarına İlker Sarı tarafından 250x450 santimetre ölçülerinde resmedilen karakterler büyük ilgi gördü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarı, Sanat Sokağı projesi kapsamında Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'nı konu aldığını belirterek, "250x450 santimetre ebatta bir çalışmayı tasarlayarak beton duvar üzerine akrilik boya kullanarak işledim. İki haftada yapmış olduğum bu çalışma, Türkiye'de bir okulda yapılmış ilk duvar resmi çalışması olma özelliğini taşıyor. Bu çalışma ile öğrencilerimizin edebiyat, sanat ve mizah birikimlerini en üst seviyeye çıkarılmasında köprü vazifesi göreceğine inanıyorum" dedi.

(MSA-Y)



24.05.2017 13:02:55 TSI

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