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Aydınspor 1923, Ahmet Duman'la prensipte anlaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923, 3. Lig'e düşmesinin ardından sessiz bekleyişi yeni teknik direktör Ahmet Duman ile anlaşarak bozdu. Siyah beyazlılar, gelecek sezon için tecrübeli antrenör Duman'la devam etme kararı aldı.



Spor Toto 2. Lig'e sezonun son maçında veda ederek küme düşen Aydınspor 1923, 3. Lig'de takımı çalıştıracağı hocasıyla anlaştı. Siyah beyazlılar, Kastamonu 1966'yı önce BAL'dan 3. Lig'e ardından da 2. Lig'e çıkaran tecrübeli antrenör Ahmet Dumanla el sıkıştı. Sezon başında ligin dördüncü haftası sonunda Kastamonu 1966'dan ayrılan ve sezon ortasında da 3. Lig ekibi Diyarbekir'le anlaşan efsane hoca, Diyarbakır ekibiyle de play-off heyecanı yaşadı. Son maçta Sakaryaspor'a yenilerek 2. Lig'in kapısından dönen Duman son yıllardaki başarısına bu sezon da devam etmiş oldu. Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Hidayet Türen, yaptığı açıklama ile yeni sezon için tecrübeli hoca Ahmet Duman ile anlaştıklarını ifade etti. Duman'ın önümüzdeki günlerde Aydın'a gelerek imza atması bekleniyor.



Başarıları dikkat çekiyor

Duman, iki sezon önce Kastamonu 1966'yı BAL'dan 3. Lig'e çıkardığı sezonda 20 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 2,46 puan ortalaması ile şampiyonluğa ulaştı. Duman bir sezon sonra Kastamonu 1966'yı 3. Lig'de de şampiyon yaparak 36 maçta 22 galibiyet 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle ve 2,06 puan ortalaması ile ekibini 2. Lig'e çıkardı. Aynı sezon Duman ve öğrencileri Türkiye Kupası'nda da önemli işlere imza atarak gruplara kalmayı başardı. Sezon başında 4. Hafta sonunda 2 galibiyet 2 mağlubiyet sonrası Kastamonu 1966 ile yollarını ayıran başarılı hoca, devre arasında da Diyarbekirspor'a imza attı. Burada da önemli işlere imza atan başarılı antrenör, takımını play-offa taşıdı ve final maçında Sakaryaspor'a mağlup olarak 2. Lig'in kapısından döndü.

(MS-MB-S)



24.05.2017 13:04:11 TSI

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