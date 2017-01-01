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Başkan Albayrak'tan Kaymakam Abban ve Başsavcı Ünal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal'ı makamlarında ziyaret etti.

Bir program münasebetiyle Çerkezköy'de bulunan Başkan Kadir Albayrak, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı ziyaret etti. Başkan Albayrak'ı makamında karşılayan Kaymakam Abban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Albayrak, Büyükşehir'in projeleri hakkında Kaymakam Abban'ı bilgilendirirken, Abban, Başkan Akbayrak'a Tekirdağ'a yapılan projelerden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Albayrak, daha sonra da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal'ı makamında ziyaret etti. Tekirdağ'a yapılan ve yapılacak olan projelerin görüşüldüğü ziyaret, sohbet havasında geçti. Başsavcı Ünal, Başkan Albayrak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

(YG-Y)



24.05.2017 13:05:14 TSI

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