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Girişimcilik kursu yoğun ilgi görüyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ile KOSGEB işbirliğinde yürütülen girişimcilik kursları yoğun ilgi görüyor. 4 gün sürecek olan ve 25 kursiyerin katıldığı kurs sonunda başarılı olan ve iş planları onaylanan girişimcilerin 50 bin lira hibe ve 100 bin TL kredi almaya hak kazanacakları öğrenildi.

MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, 25 girişimciye KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitmeni Eşref Burçin Özsaçmacı tarafından 4 gün süre ile eğitim verildiğini anlattı. Girişimcilerin 4 gün 8 saat katılım sağlamaları halinde sertifika almaya hak kazanacaklarını belirten Aloğlu, yeni başvuru sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları numaraları ile girişimcilerin iş planı yapıp, iş planı onaylanan girişimcilerin 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi almaya hak kazanacaklarını dile getirdi.

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı işletmelerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonrası yeni iş yerlerinin açılacağı ve istihdama katkı sağlanacağına dikkat çeken Aloğlu, MAGİDER ile KOSGEB arasında yapılan protokol ile yeni iş kurmak isteyen girişimcilere yönelik kursların devam edeceğini ve iş kurmak isteyenler için bu kursların önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

(SC-Y)



24.05.2017 13:07:36 TSI

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