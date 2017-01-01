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Şampiyonlardan Rektör Polat'a ziyaret

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:07
Şampiyonlardan Rektör Polat'a ziyaret
Şampiyonlardan Rektör Polat'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Halk Oyunları yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Karabük Üniversitesi Artvin Halk Dansları Topluluğu ile 14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2017'de 6 dalda Türkiye birincisi, bir dalda Türkiye ikincisi olan Karabük Üniversitesi Futbol Tenisi takımı Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Karabük Üniversitesi Artvin Halk Dansları Topluluğu 16 erkek ve 16 kız toplam 32 kişiden oluşan ekibi ile 38 üniversite 'den katılan toplam 48 topluluk arasından Türkiye ikincisi oldu. Karabük Üniversitesi Futbol Tenisi takımı ise Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen 14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2017'de takım olarak 6 dalda birincilik elde etti. Şampiyonların rektörlüğü ziyaretinde konuşan Prof. Dr. Refik Polat kazanılan bu başarılardan dolayı grup üyelerine, sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
(YE-YE-Y)

24.05.2017 13:07:49 TSI
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