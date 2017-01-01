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Emniyet müdürleri basın mensupları ile bir araya geldi

- Gündemde Eskişehir'in trafik sorunu vardı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarının katılımı ile yapılan toplantıda, kentte yaşanan trafik sorunu masaya yatırıldı.

Polisevi'nde düzenlenen toplantıya, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve birim müdürleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise trafik sorunu oldu. Çevre yolunda yaşanan ölümlü kazalara dikkat çekilen toplantıda, bunun tekrarlanmaması için tedbirlerin daha da arttırılacağı belirtildi. Özellikle trafik levhalarının eksikliklerinin tamamlanacağı, artık tur otobüslerinin belirlenen boş alanlara park yapabileceği, tur şirketleri ile gerekli toplantıların yapıldığının anlatıldığı toplantıda, Çevre yolunun yayadan arındırılması için gerekli olan üst geçitlerin tamamlanması için resmi sürecin de devam ettiği belirtildi. Ayrıca toplantıda, sürecin olumlu tamamlanmasının ardından hız sınırının da arttırılabileceği ifade edildi. Geceleri şehir içinde egzoz patlatmak suretiyle rahatsızlık veren otomobil ve motosikletlere yönelik çalışmalarında da arttırılacağının kaydedildiği toplantıda, ocak ayından bu yana bu konuda 319 araca ceza yazıldığı bilgisi paylaşıldı.

(MSY-MET-Y)



24.05.2017 13:08:20 TSI

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