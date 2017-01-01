YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den Adanalılara aşçılık kursu

Büyükşehir'den Adanalılara aşçılık kursu

- Adanalılar meslek sahibi oluyor, altın bilezik takıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında aşçılık ve pastacılık kursu düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ve 7'den 70'e her kesime hitap eden kurslar ile Adanalıların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlarken, aşçılık ve pastacılık kursu ile de meslek edinmelerine, kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Adananın yöresel tatlarını dünyaya tanıtacak aşçılar yetiştirdiklerinin altını çizen Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, ''Açtığımız kursta dünyada söz sahibi olacak, damak tadına yeni lezzetler ekleyecek aşçılar yetiştireceğiz. Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak katılacağı kurs, hafta içi her gün açıktır'' dedi.

Reşatbey Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen kursa katılmak isteyen Adanalıların, '458 03 37-38-39' numaralı telefondan irtibata geçerek kayıtlarını yaptırabileceği bildirildi.

(ELF-Y)



24.05.2017 13:08:22 TSI

NNNN

