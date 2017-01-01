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Özel İdare çalışanlarından kan bağışı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:09
Özel İdare çalışanlarından kan bağışı
Özel İdare çalışanlarından kan bağışı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Özel İdaresi yöneticisi ve çalışanları Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdiler.
Kızılay'ın il genelinde yaptığı kan bağışı kampanyasına, gece gündüz demeden köyleri daha modern hale getirmek için çalışan Erzincan İl Özel İdaresi çalışanları da destek verdi. Özel idare bahçesinde kurulan standa çalışanlar gün boyunca kan verdi. Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, kan bağışında bulunmanın hayat kurtarmanın yanı sıra sağlık açısından büyük önemi olduğunu ifade ederek; " Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizlerde zaman zaman çalışanlarımız ile birlikte destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, bir çok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(FG-AT-Y)

24.05.2017 13:09:03 TSI
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