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Er-bay-der'den Başkan Bakıcı'ya teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Erzurum Bayburtlular Derneği Başkanı Veysel Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum Bayburtlular Derneği (Er-Bay-Der) Başkanı Veysel Kılıç ve üyeler, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ve yoğun ilgi gören Erzurum Bayburtlular Kültür ve Yaşatma Derneği Yöresel Lezzetler Festivali'nin gerçekleştirilmesine sağladığı destek nedeni ile Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakıcı, çeşitli kültürlerin tanıtımının önemine değinerek bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini belirtti ve "Hemşehrilerimize Erzurum-Bayburt yöresinin tanıtımını muhteşem bir festivalle sağlayan Erzurum-Bayburtlular Derneği (Er-Bay-Der) Başkanı Veysel Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(FSİ-MET-Y)



24.05.2017 13:09:41 TSI

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