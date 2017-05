YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FETÖ'den tutuklu avukat, tahliye oldu

Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan bir çok sanığın avukatlığını yapan ve by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Kayseri Barosu avukatlarından Av. M. K. sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye oldu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan Mevlüt Saldoğan'ın da avukatlığını yapan ve geçmiş dönemde Nevşehir'den AK Parti Milletvekili aday adayı olan avukat M.K. ve avukat eşi hazır bulundu.

Evli, 2 çocuk babası sanık M. K., "Asla by lock kullanmadım. MİT mahrem imamlarının by lock içeriklerini tespit ediyormuş. Benim de mahrem imamı olduğum söylensin ve benimki de tespit edilsin. Suçsuz olduğum o zaman ortaya çıkacaktır" dedi. Varis hastalığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyen Karayılan, tahliyesini talep ederek, "Eşimle de konuştum, hiçbir davaya da çıkmayıp, işe de bakmayacağım. Ameliyat olup, evimde yatacağım" dedi.

Mahkeme heyeti ,sanığın avukat eşinin mütalaaya karşı cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, sanık Mutlu K.'nın sağlık sorunları ve delillerin toplanması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

24.05.2017 13:12:30 TSI

