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Kumluca Salur ve Burunucu'nun su sorunu çözüldü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Salur Mahallesi ve Burunucu bölgesinde içme suyu sorununu 20 günlük kısa bir çalışmayla ortadan kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca'nın Salur ve Burunucu bölgesinde son günlerde vatandaşların şikayetine neden olan içme suyu sıkıntısını giderdi. ASAT ekipleri kısa sürede planlı bir çalışma yaparak, Salur Mahallesi'nde 2 bin 600 metre içme suyu hattı döşeyip, bin metrelik evsel bağlantıyı yenileyerek vatandaşın sorununu çözdü. Salur Mahallesi'ndeki eski içme suyu hattını, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeni borularla revize eden ekipler, özel mülkiyet içerisinde kalan bir kısım içme suyu hattının da yerini değiştirdi. 20 gün süren çalışmaları yakından takip eden mahalle halkı daha sağlıklı içme suyuna kavuştukları için Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.



"16 bin metre yeni hat yapıldı"

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Salur Mahallesi merkez ve Burunucu mevkiinde içme suyu sıkıntısı şikâyetlerinin artması nedeniyle 20 günlük bir çalışma yaptık. Kolay bir iş değildi. Kısa sürede önemli bir işi başardık" dedi.

Evran, 2017 yılı başından bu yana Kumluca'da gerçekleştirdikleri içme suyu çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Sarıkavak Mahallesi'nde 2 bin 235 metre, Toptaş Mahallesi'nde 4 bin 760 metre, Adrasan Mahallesi'nde bin 250 metre, Beykonak Mahallesi'nde bin 155 metrelik ve kısa metrajlı olarak da diğer mahallelerde de çalışmalarımız oldu. Toplam 16 bin metre içme suyu hattı yeniledik. Bunlar kısa süreli çalışmalarımız. Ayrıca Belen Mahallesi'nde 7 bin ve Karacaağaç Mahallesi Göllü Yaylası'nda 3 bin 300 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. ASATkanalizasyon ekiplerimiz ise Sarıcasu Mahallesi'nde imara açılan mevkide bin metrelik yeni kanalizasyon hattına başladı. Kumluca'da alt yapıda önemli hizmetlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. "

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 13:12:21 TSI

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