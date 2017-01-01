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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Salar İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi , "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Salar İlkokulu'nda çeşitli faaliyetler düzenledi.

Gençlik Merkezi gençlik liderleri, eğiticileri ve gönüllü gençleri proje kapsamında Salar İlkokulu'nda, okul boyama, oyun parkurları çizme, yüz boyama, eğitici oyunlar gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikte, Gençlik Merkezi resim öğretmeni Pelin Yıldırım ve öğrencileri tarafından okul bahçesine oyun parkurları çizildi ve okul boyama etkinliği yapıldı. Diyetisyen Merve Koza tarafından okul öğrencilerine sağlıklı ve dengeli beslenme eğitiminin verildiği etkinliklerde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Genç Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ÖSYM sınavlarında toplanan kalem setleri, okul öğrencilerine dağıtılmak üzere Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkçı'ya teslim edildi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkçı, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.

(ABH-MET-Y)



24.05.2017 13:12:52 TSI

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