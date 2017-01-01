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Büyükşehir, Fizyoterapi merkezi açıyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:12
Büyükşehir, Fizyoterapi merkezi açıyor
Büyükşehir, Fizyoterapi merkezi açıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. daha sağlıklı bireyler ve toplum sağlığı için sporu çeşitlendirerek tüm topluma yayarken tedaviye yönelik yatırımlar da yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Fizyospor Fizyoterapi Merkezi önümüzdeki günlerde açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Fizyospor Fizyoterapi Merkezi'ndeki çalışmaların son durumunu yerinde gördü.
Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan ve bugüne kadar Göznuru tesisleri adıyla KAYMEK tarafından sanat ve mesleki eğitim için kullanılan bina, artık spor ve sağlık merkezi olacak. Fizyospor Fizyoterapi Merkezi olarak hizmet verecek olan binadaki çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik incelemelerde bulundu.
Fizyospor Fizyoterapi Merkezi'ni gezen Başkan Mustafa Çelik, çalışmalarla ilgili Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş'tan bilgi aldı. Gerekli tadilat işlemlerinin yapıldığı merkez için ihtiyaç duyulan cihaz ve spor aletleri de alınarak Fizyoterapi Merkezi açılış aşamasına geldi.
Yakında hizmet vermeye başlayacak olan Fizyospor Fizyoterapi Merkezi'nde fizyoterapistler eşliğinde romatolojik hastalara, bel-boyun-diz problemi veya MS, Parkinson gibi nörolojik rahatsızlığı bulunan bireylere ve geriartrik hastalara klinik pilatesle yardımcı olunacak. Merkezde ayrıca, koah, astım gibi kalp-akciğer problemleri olan bireyler klinik pilates içerisindeki solunum egzersizleri ile desteklenecek ve doğum öncesi ile sonrasında hamilelere klinik pilatesle problemlerine yönelik egzersizler verilecek.
Sporcular için klinik ve aletli pilatesle kas ve performans eğitimlerinin de verileceği Fizyospor Fizyoterapi Merkezi'nde eğitimler temel seviye egzersizlerinden başlayarak ileri seviye egzersizler, grup eğitimi ve reformer pilates ile devam edecek.
(AG-AÖ-Y)

24.05.2017 13:12:54 TSI
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