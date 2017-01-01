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Müzeler Haftası'nda 20 bin ziyaretçi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Müzeler Haftası nedeniyle almış olduğu karar müzelere ilgiyi büyük ölçüde artırdı. Müzeler Haftası'nda ücretsiz olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kent ve Mimar Sinan Müzesi'ni 20 bini aşkın ziyaretçi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi tarih ve müze bilincinin oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda ziyaretçilerine ücretsiz gezi imkanı sundu.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kent ve Mimar Sinan Müzesi, Müzeler Haftası'nda büyük ilgi gördü. Bireysel ziyaretçilerin yanı sıra pek çok grup müzeleri ziyaret etti. Şehrimizdeki ana okul, ilkokul, ortaokul ve liseler de yine gruplar halinde müzeleri görme şansı buldu.

Müzeler haftası boyunca Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki üç müzenin ziyaretçi sayısı 20 bini aştı.

(AG-AÖ-Y)



24.05.2017 13:13:09 TSI

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