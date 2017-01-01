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Hentbol 'da finalistler belli oldu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Hentbol Yıldız kız ve erkek yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı.

Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim öğretim yılı faaliyetleri devam ediyor. Yıldız kızlar ve Yıldız erkekler Hentbol yarı final müsabakaları 20-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut spor salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Yıldız kız ve Yıldız erkek yarı final müsabakalarında 8 kız, 7 erkek olmak üzere toplam 15 ilden gelen takımlar mücadele etti. Müsabakalar yapılan final maçları ile sona ererken, Türkiye şampiyonasına katılacak olan 2 kız ve 2 erkek takımı belli oldu. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar arasında çapraz eşleşme ile yapılan final maçları oldukça çekişmeli geçti. Kızlarda Antalya ve Artvin takımları Türkiye finallerine katılma hakkı kazanırken, erkeklerde ise Ankara ve Rize takımları ismini finale yazdırdı.

Yapılan final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Erzincan'da yapılan Okul Sporları Hentbol Yıldız kız ve erkek yarı final müsabakalarında Yıldız erkekler kategorisinde Aksaray, Ankara, Rize, Trabzon, Batman, Elazığ, Kahraman Maraş ve Mardin ilerinden gelen takımlar mücadele ederken, yıldız kızlar kategorisinde ise Antalya, Artvin, Trabzon, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep ve Giresun illerinden gelen takımlar mücadele etti.

(FG-AT-Y)



24.05.2017 13:12:59 TSI

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