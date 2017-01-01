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Mevlana Mahallesi'ne yeni açılan bağlantı yolu asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Mevlana Mahallesi'nde bulunan Papatya Caddesi ile Dağıstan Caddesi arasında yeni açılan bağlantı yolunda alt yapı çalışmaları başladı. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, alt yapı çalışmalarından sonra viyadüğe bağlantı sağlayacak yolun asfaltının da serileceğini söyledi.

Bölge halkının ihtiyaçlarının bir bir giderildiğini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mevlana Mahallesi'nde yeni bağlantı yolumuzu açıyoruz. Burası bizim için önemli bir yol. Yeni viyadük yoluna bağlantısı var. 300 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olan yolumuza 1500 ton asfalt sereceğiz. Aynı zamanda da yolun başlangıcında yapımı devam eden Abdülhamid Han Cami'yi 15-20 gün sonra ibadete açacağız. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Buranın hemen yanı başında yeni açtığımız Havva-Durak Demir okulumuz var. Dolayısıyla burası yoğun kullanılan bir yer. Burada hem cami hem okul ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı giderdik. Talas Belediyesi olarak Talas'a güzel hizmetler ediyoruz. İnşallah bu bağlantı yolu ile birlikte viyadüğe de hazırlık yapmış oluyoruz. Mevlana Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun" diye konuştu.

(SK)



24.05.2017 13:17:10 TSI

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