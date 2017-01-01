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MHP Efeler'de yeni yönetim göreve başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Efeler ilçe başkanlığına atanan Tamer Şengezen ve ekibi görevlerine resmen başladı.



MHP Genel Merkezi tarafından Efeler ilçe başkanı olarak atanan Tamer Şengezen görevine başladı. MHP Aydın İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda İl Başkanı Levent İlter, Şengezen ve ekibini tanıtarak yeni görevlerinde başarılar diledi. Ülke ve parti olarak zor bir süreçten geçtiklerini altını çizen MHP İl Başkanı İlter, "Devletimizin ve milletimizin Türk milliyetçilerine ihtiyacı vardır. Tarih bizlere bir kere daha ağır mesuliyetler yüklemiştir. Türk milleti asla ümitsiz ve çaresiz değildir. Türkiye'mizin aydınlık geleceğinde çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık, siyasal süreçlere mührümüzü vuracağız. Yeni Efeler yönetimimiz ilçemize, partimize hayırlı olsun diyor, kutlu vazifelerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.



"Görevimizi layıkıyla yapacağız"

Kendilerine verilen görevi layıkıyla yapmaya çalışacaklarını kaydeden Tamer Şengezen de "Milliyetçi Hareket'in lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP Efeler İlçe Başkanlığı görevi, tarafımıza tevdi edilmiştir. Camiamıza ve kutlu görev verilen tüm ülküdaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını, cenabı Allah'tan niyaz ederim. Bizler, milliyetçi ülkücü hareketin ilke ve ülkülerine sonuna kadar bağlıyız. Bizlere neye mal olursa olsun, her şeyi göğüslemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.



Efeler İlçe Yönetim Kurulu'na Başkan Tamer Şengezen'in dışında şu isimler atandı: Kübra Hergül, Kenan Üşenmez, Serhat Güvenç, Ali Doğan, İlyas Evin, Erdoğan Ozan, Ayhan Uygun, Cem Yeşilkaya, Fırat Çavdar, Aziz Sancak, Erkan Yağcı, Erdinç Kumculuk, Doğuakan Adıtatar, Doğancan Doğan, Görkem Öz, Oğuz Alcak, Serkan Örs, Yusuf Tekin, Mehmet Ali Berkan, Birol Sagun, Ahmet Çetinkaya, Şevket Türk, Gökhan Özer, Osman Yılmaz.

(MS-MB-Y)



24.05.2017 13:20:51 TSI

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