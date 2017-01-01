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Burhaniyelilerin tansiyonunu ölçtüler



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sağlıklı yaşam konusunda vatandaşları bilgilendirmek için yoğun bir eğitim çalışması yapan Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, belediye önünde ücretsiz tansiyon ölçümü yaptı. Tuz tüketiminin azaltılmasını da isteyen görevliler, çok sayıda broşür dağıttı.

Burhaniye'de, Dünya Hipertansiyon günü kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Toplum Sağlığı Merkezi önünde kurulan stantta organ bağışı kabul eden görevliler, dün de ücretsiz tansiyon ölçtü ve tansiyon yüksekliğine neden olan tuz tüketiminin azaltılması konusunda bilgilendirme yaptı. Yüksek tansiyonun önlenmesi için kiloya dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Faruk Kendigelen, bilgilendirme çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Dr.Kendigelen, hareketsizliğin birçok rahatsızlığın sebebi olduğunu kaydetti.

(FT-EME)



24.05.2017 13:21:55 TSI

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