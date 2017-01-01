Saruhanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Saruhanlı Kayışlar Mahallesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa Akhisar Karayolu üzerinde A.A.'nın (35) kullandığı 35 CMM 34 plakalı otomobil Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir halinde iken Kayışlar Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan A.D. (60) yönetimindeki 45 R 9112 plakalı araca çarptı. Kazada 35 CMM 34 plakalı araçta yolculuk yapan F.A. (33) ile 45 R 9112 plakalı aracın şoförü A.A. ve aynı araçta bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
(AŞ-SC)
24.05.2017 13:21:55 TSI
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