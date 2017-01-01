YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı'dan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Başkan Bakıcı'dan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından amatör spor kulüpleri için temin edilen spor malzemeleri kulüp yöneticilerine düzenlenen törenle teslim edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından İdman Yurduspor, Yeşilyurtspor, Güneşspor, Akpınarspor ve Kandillispor Kulüpleri'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda top, tekmelik, yağmurluk, eşofman takımı, forma gibi çeşitli branşlara ait antrenman malzemeleri temin edildi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen malzeme teslim törenine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Ocak ayından itibaren bugüne kadar farklı spor kulüplerine toplamda 15 bin TL nakdi yardımda bulunduklarını belirterek "Spora ve sporcularımıza desteğimiz devam ediyor. Onlardan hiçbir zamanda desteklerimizi esirgemeyeceğiz. 8 branşta, 1400 öğrenci ile kış spor okullarımızı bu hafta tamamladık. Alanında deneyimli antrenörler tarafından 13 branşta hizmet verecek olan yaz spor okullarımızın başvuruları da bugün başladı. Kurslarımızın başvuruları 3 Haziran'da sona erecek ve başvurular okul müdürlükleri ile Metristepe Kültür Merkezi'nden alınacak. Yaz spor okullarımız 19 Haziran- 29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü olarak Minikler- Yıldız- Genç Voleybol takımımız Bilecik'i temsilen bölgesel şampiyonalara katıldı. Yine Atletizm, Tae-kwan-do alanında da derecelerimiz var. Tüm kulüplerimize ve tüm sporcularımıza daha nice başarılar diliyorum" dedi.

Program hep birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

(FSİ-MET-Y)



24.05.2017 13:23:18 TSI

NNNN

