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Seydişehir'de yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:26
Seydişehir'de yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi
Seydişehir'de yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından lise ve dengi okullarda düzenlenen "Görsel ve Edebi Sanatlarla Kendini İfade Etme" temalı fotoğraf, resim, deneme, şiir ve hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın ilçe dışında olması nedeniyle programa katılanlara selam ve saygılarını ileten Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı. Düzenlenen yarışmada kaybedenin olmadığını hep birlikte kazanıldığını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, "Medeni cesaretinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Siz gençlere bakınca milli şairimiz Mehmet Akif'in şiirinde bahsettiği Asım'ı görüyorum. Peki kim bu asım, iman, irfan, fazilet ve bilgiyle donanmış, karakterli, ahlaklı kişilikli, vatanına ve milletine sahip çıkan ve dahası tüm bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden gençliği, yani sizleri görüyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Yeni Türkiye yolunda ve gelecekte ülke yönetiminde sizlerde söz sahibi olacaksınız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Gençler hayatınız boyunca hiç bir zaman heyecanınızı kaybetmeyin. Hayatta insana üç şey lazımdır. Heyecan, heyecan, heyecan, sizlerden elif gibi dik, vav gibi mütevazi ve yumuşak başlı olmanızı istiyorum. Belki kısa vadede kaybeden olabilirsiniz ama uzun vadede daima kazanan siz olursunuz" dedi.
Konuşmaların ardından, hikaye ve şiir dalında derece girenlere ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, fotoğraf dalında dereceye girenlere Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, resim dalında dereceye girenlere Seydişehir Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Küçük, deneme dalında dereceye girenlere Seydişehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Aziz Karakuş, hikaye dalında dereceye girenlere ise İlçe Müftüsü Kemal Demirel tarafından ödülleri verdi.
"Görsel ve Edebi Sanatlarla Kendini İfade Etme" konulu yarışmada fotoğraf dalında Mahmut Esat Anadolu Lisesinden Mahmut Arabacı birinci, Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Osman Doğan İkinci, Seydişehir Anadolu Lisesinden Zekeriya Karabacak üçüncü oldu. Resim kategorisinde Seydişehir Anadolu Lisesinden Fatmanur Korkmaz birinci, Seyyid Harun Anadolu Lisesinden Hilal Bilen ikinci, Enis Şanlıoğlu Lisesinden Serra Nur Pınar üçüncü olurken mansiyon ödülünü Ilıca Mesleki ve Teknik Lisesinden Esra Özdemir aldı.
Edebi eser deneme dalında Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesinden Begüm Senanur Baldan birinci, Mahmut Esat Anadolu Lisesinden Ümmühan Yılmaz ikinci, Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Lisesinden Fatma Ünal üçüncü oldu. Şiir dalında Seydişehir Anadolu Lisesinden Fatma Bozkır birinci, Enis Şanlıoğlu Lisesinden Şerife Yavuz ikinci, Sistem Temel Lisesi'nden Ebrar Aleyna Yanalak üçüncü oldu. Hikaye dalında Saliha Mehmet Ulaşan Lisesinden Şefika Apaydın birinci, Seydişehir Anadolu Lisesinden Serra Suluçay, Seyyid Harun Anadolu Lisesinden Damla Nur Özalp üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek altın ödülü verilirken, toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aziz Karakuş, Nüfus Müdürü Cemil Işılak, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ferhat Tükel, okul müdürleri, öğretmenler , öğrenciler ve aileleri katıldı.
(BG-AH-Y)

24.05.2017 13:26:26 TSI
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