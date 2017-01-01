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YYÜ'de III. Uluslararası Gençlik Buluşması

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:32
YYÜ'de III. Uluslararası Gençlik Buluşması
YYÜ'de III. Uluslararası Gençlik Buluşması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde "III. Uluslararası Gençlik Buluşması Davetli Karma Sergisi" açıldı.
YYÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu, Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile organize edilen "III. Uluslararası Gençlik Buluşması Davetli Karma Sergisi", YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Van Valisi İbrahim Taşyapan, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin ziyaret ettiği sergide; yerli ve yabancı sanatçıların farklı tekniklerdeki çok sayıdaki eserine yer verildi.
Yurtdışından 7 sanatçının eserlerine de yer verilen sergide, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 100 sanatçının eseri bulunuyor. Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan sergi, iki hafta açık kalacak.
(MSA-Y)

24.05.2017 13:32:55 TSI
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