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Tavşanlı Taekwondo Dereceleri ile Gururlandırdı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen antrenman ve müsabakalar sona erdi.

Düzenlenen yarışmalara Uşak ve Kütahya'nın Gediz, Tavşanlı ilçelerinden spor kulüpleri katıldı.

Tavşanlı Taekwondo Gençlik ve Spor Kulübü 7 minik - yıldız sporcuyla katıldı.

Kıdemli Antrenör Erhan Yaşar bu yarışmada 6 sporcunun altın madalya, bir sporcunun ise gümüş madalya kazanarak ilçe adına gurur yaşadıklarını ifade etti.

Antrenör Yaşar , "Müsabakalar önümüzdeki günlerdeki Türkiye Şampiyonası öncesi başarılı bir başlangıç olmuştur. Amacımız milli takıma sporcu yerleştirmek olacak" diyerek başarılı bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Düzenlenen dostluk turnuvasında Tavşanlı ilçesinden altın madalya alan sporcular, Amine Öztürk, Şevval Gizir, Yunus Emre Ölmez, Feride Nur Kaya, Erkam Hızırkaragöz, Lütfullah Karagöz olurken, Hatice Yıldız da gümüş madalya sahibi oldu. (Tİ - EFE)



24.05.2017 13:37:26 TSI

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