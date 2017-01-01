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MASKİ'den, öğrenci yurtlarına sağlıklı altyapı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde inşa edilen öğrenci yurtları için içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu hattı bulunmayan ve kullanım ömrünü tamamlayan hatları yenileriyle değiştirmek için içme suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yer alan Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi yakınında inşa edilen 2 adet öğrenci yurdu için içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına başladı. Döşenecek içme suyu hattı ile 500 ve 2 bin 500 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devir edilmesi planlanan öğrenci yurtlarının altyapısı MASKİ ekiplerince tamamlanacak. Çalışmaların devam ettiği bölgede İçme Suyu Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mahmut Kırkağaçlı ve MASKİ teknik personelleri incelemelerde bulundu.



"Bölgenin altyapı ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde altyapı çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için hatlarımızı yenileme ve imara açılan yeni yerleşim bölgelerine sıfırdan hat döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, Yunusemre ilçemizdeki Manisa Celal Bayar Üniversitemizin Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinin bulunduğu bölgede inşa edilen toplamda 3 bin kişi kapasiteli 2 adet öğrenci yurdu için içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. Kanalizasyon hattı bulunan bölgede içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamlayıp bölgenin altyapı ihtiyacına cevap vermiş olacağız" dedi.

(SC-Y)



24.05.2017 13:39:39 TSI

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