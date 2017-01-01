Asfaltlanan cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziliyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Destek Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından Aziziye Mahallesinde ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışması yapıldığı bildirildi.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Düzce genelindeki belirlenen güzergahlarda asfaltlama çalışması nedeniyle ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışması yapıldığı bildirildi.
Öncelikle Aziziye Mahallesini tamamlayan ekipler, trafiğin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve olası kazalara engel olmak amacıyla, ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
(TT-AY)
24.05.2017 13:40:13 TSI
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