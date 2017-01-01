YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asfaltlanan cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziliyor

Asfaltlanan cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziliyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Destek Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından Aziziye Mahallesinde ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışması yapıldığı bildirildi.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Düzce genelindeki belirlenen güzergahlarda asfaltlama çalışması nedeniyle ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışması yapıldığı bildirildi.

Öncelikle Aziziye Mahallesini tamamlayan ekipler, trafiğin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve olası kazalara engel olmak amacıyla, ana caddeler üzerinde ve tek şeritli yollarda, yol çizgisi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

(TT-AY)



24.05.2017 13:40:13 TSI

NNNN

