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Kayapınar'daki camilerde Ramazan temizliği

- İlçe belediyesi, camilerde temizlik seferberliği başlattı

- Kaymakam ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç:

- "İlçedeki tüm camiler temizlenecek ve çevre düzenlemeleri yapılacak"



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Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesince, camilerde Ramazan temizliği başlatıldı. Çalışmaları denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ilçede bulunan 42 camide temizlik çalışması yapacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın atandığı Kayapınar İlçe Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekipleri ve temizlik firması personelleri, camileri büyük bir titizlikle temizledi. Diclekent Mahallesi'nde bulunan Cebeli Nur Camisi'ndeki temizlik çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, camilerde dezenfekte çalışmaları başlattıklarını kaydederek, kimyasal madde kullanılmadan detaylı temizlik yapıldığını anlattı. Camilerin vakumlu su ile yakındığını belirten Kılıç, "İçerisindeki maddelerle halının tüm gözeneklerine giriyor aynı zamanda 15 dakika içerisinde de kuruyorlar. Camlar temizlenecek. Diğer yerleşkeler temizleniyor. Bunu bütün camilerimizde yapacağız. 42 caminin tamamını Ramazan öncesinde temizleyeceğiz ve gelen cemaatimize temiz, hijyenik bir ortamda hizmet sunulacak. Temizlik firması yetkilileri üç ayda bir temizlik yapılmasının yeterli olduğunu söylediler. Üç ayda bir de tüm camilerimizi temizleteceğiz. Mübarek ay öncesi hem cemaatimize hem de ilçemizde yaşayan insanlarımıza daha temiz, hijyenik ortamda hizmet verilmesini amaçlıyoruz" dedi.



"Cemaat kendi imkanlarıyla temizliyordu"

Bu hizmetin daha önce verilmediğine dikkat çeken Kılıç, "Cemaatimiz, cami görevlilerimiz kendi imanlarıyla temizliyordu fakat çok da hijyenik olmuyordu. Bundan sonra temmuz ayı içerisinde yapacağımız temizlik ihalesinin içerisine cami temizleme hükmünü de koyacağız şartnameye. Bu vakitten sonra camilerin temizliği de belediyemize ait olacak" diye konuştu.



"Ramazan'ı dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz"

Ramazan için belediye olarak iki ayrı noktada iftar çadırı kurduklarını anlatan Kılıç, "Ramazan ayı münasebetiyle iki ayrı noktada iftar çadırı kuruyoruz. Yaklaşık 5 bin ailemize ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara Ramazan kolileri dağıtımını başlattık. Ramazan ayı dolu geçirmeye çalışıyoruz. Camilerimizde ve ilçemizde yine Ramazan ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(EEI-MP-Y)



24.05.2017 13:38:49 TSI

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