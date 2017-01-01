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Beyşehir'de spor sahasına 50 bin liralık yatırım



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Yurdu bünyesinde yer alan voleybol ve basketbol sahası 50 bin liralık yatırımın ardından hem ışıklandırıldı, hem de bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül yaptığı açıklamada, yurtta kalan yükseköğrenim gören öğrencilerin istifade ettiği, bir süredir kullanım dışı olan spor sahasının yürüttükleri girişim üzerine baştan aşağıya yenilenerek yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi. Basketbol ve voleybol oynanan spor sahasının zemininin yenilenerek boyandığını, potalar, tel ve direklerin yenilenerek alandaki çevre düzenlemesinin de yapıldığını belirten Songül, "Daha önce ışıklandırma olmayan sahamızda, yürütülen çalışmalarla aydınlatma sistemi de kuruldu. Böylece gençlerimiz sadece gündüzleri değil, akşam karanlığında da bu alandan istifade etmeye başladı. Sahaya 4 büyük projektör yerleştirildi. Spor sahamızın yenilenerek yeniden yükseköğrenim gören gençlerimizin hizmete sunulmasında katkıda bulunan Bakanlık Müsteşar Yardımcımız Hasan Özaba ve kurum yöneticilerimize, yurt müdürlüğümüz ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(ARÖ-FM-Y)



24.05.2017 13:38:51 TSI

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