YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu

Kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'da Kentsel dönüşüm için ilk kepçe eski belediye binasına vuruldu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Kentsel dönüşüm projesinde sona gelindiğini belirterek''İlk kazmamızı eski belediye binasına vurarak başlıyoruz.24 bin metre kare alanda yapılan projemiz son derece modern bir şekilde çizildi ve projemizin gerçekleşmesi için yıkım çalışmalarına başladık.İlk kepçemizi eski belediye binamıza vurarak başlıyoruz.Bu alanda yapılacak projemiz çok modern bir projemiz, yıkım çalışmalarında küçük bir gurupla hukuki mücadelemiz var ancak mahkeme bu konuda ilk kararını verdi, bu alanda yapılacak olan kensel dönüşüm projemiz kente çok büyük katkı sağlayacak hem maddi açıdan hemde manevi açıdan hayırlı uğurlu olsun''diye konuştu.

(TT-AY)



24.05.2017 13:40:41 TSI

NNNN

