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Kent müzesi basına tanıtılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kurulması planlanan Kent Müzesi'nin içeriği ve işleyişi hakkında basın toplantısı düzenlenecek.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Düzce'nin her yönüyle tam olarak kültür ve sanat kentine dönüşmesi adına hazırladığı projelerden biri olan "Kent Müzesi" için basın toplantısı düzenlenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesinden akademisyenlerin katılacağı toplantıya Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlık edecek. Başkan Keleş'in toplantı kapsamında kent müzelerinin içeriği, işleyişi ve şehrin kültürel kimliği açısından taşıdığı önemi anlatan bir sunum yapması planlanıyor. Daha önce incelenen örnek kent müzeleri hakkında bilgilerin paylaşılacağı toplantı 25 Mayıs Perşembe günü saat 11:00'de Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak. Düzce Üniversitesinden akademisyenlerin de sunum yapacağı toplantıda "Düzce Kent Müzesi"nin projesi hakkında da fikir alışverişi yapılacak.

(TT-AY)



24.05.2017 13:41:07 TSI

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