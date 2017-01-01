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Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:42
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı yaşandı.
12 geleneksel sanat branşındaki kursiyerlerin yıl içerisinde hazırladıkları eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisinde gerçekleştirilen programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Şube Müdürleri, merkezde eğitim veren geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Hat Sanatı Ustası Hattat Doç. Dr. Mehmet Memiş, "Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi iki yıl önce kurulmasına rağmen kendini fazlasıyla geliştiren nitelikli sanatın yapıldığı bir kuruluş oldu. Az önce kursiyerlerimizin hazırladığı eserlerden oluşan galeriyi gezerken kendimi İstanbul'da ünlü isimlerin sergisinde gibi hissettim. Sanat öğrenmek ve öğretmek fedakarlık ister. Eğitim süresince gerekli fedakarlığı gösteren ve oldukça kaliteli işler çıkan hocalarımızı ve kursuyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi. Memiş, "Sakarya'da sanata ulaşmak isteyen vatandaşların başka yerlere gitmeye ihtiyacı yok. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde Sakarya'da yaşayan vatandaşlar için sanat ihtiyaçlarını karşılayabileceği her imkan Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulmaktadır. Gerek Sakarya Meslek Edindirme Kursları gerekse İhtisas Merkezinin kurs faaliyetleri Geleneksel Sanatları ve sanatın tüm kollarını halkın hizmetine sunmaya devam etmektedir. Sanata olan katkılarından dolayı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk ise şehrin kültür sanatla anılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bizler şehrimizin kültür sanatla anılmasından mutluluk duyuyoruz. Özellikle 2010 sonrası Sakaryamızda kültür ve sanat anlamında ciddi bir hareketlilik göze çarpmaktadır. Her ay düzenli olarak yürütülen kültür sanat etkinlikleriyle ve bu etkinliğimize ev sahipliği yapan yeni kültür sanat yatırımlarımız; Ziya Taşkent Konser Salonu, Ofis Sanat Merkezi, Sakarya Sanat Galerisi, Faik Baysal Kütüphanesi gibi merkezler yürütülen sanat çalışmalarının bir anlamda meyvesi durumundadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun bize sunduğu imkanlarla bizde Sakarya'da kültür ve sanata hizmet etmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. Sakarya'da kendi sanatçılarını yetiştirmek ve kursiyerlerinin bir cevhere dönüşmesine vesile olmak istediklerini söyleyen Aktürk, "Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi bizim yüzümüzü güldüren ve onur veren kıymetli projelerimizden bir tanesidir. İstiyoruz ki Sakarya'da kendi sanatçılarımızı yetiştirelim. Kursiyerlerimizin bir cevhere dönüşmesine vesile olalım. Uygun zemini ve platformu Sakarya'daki kültür sanat dostlarından sağlamaya çalışalım. Projemizi hayata geçirirkende amacımız Sakaryalı sanatkarları yetiştirmekti. Biz ihtisas merkezimizde akademik disiplinle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burası sadece hobi maksatlı bir kurs merkezi değil. Pratik ve teori bir arada. Merkezimizin ikinci yıl sonu sergisinde kursiyerlerimizin eserlerinden seçki olan 80 adet eser bizlere taktim edilmiş bulunmaktadır. Kursiyerlerimizi sabırla yetişriten ve merkezimizin omurgasını oluşturan kıymetli hocalarımız Taner Alakuş, Dürdane Ünver, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Mehmet Memiş, Mahmut Peşteli, Hüsametlik Yivlik, Mehmet Hüseyin Karaca'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 13:42:50 TSI
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