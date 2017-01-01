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Dev adamlar Süper Lig için mücadele edecek

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:42
Dev adamlar Süper Lig için mücadele edecek
Dev adamlar Süper Lig için mücadele edecek

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı final grubunun 4. maçında Bursaspor ile karşılaşacak. 25 Mayıs Perşembe günü Bursa Atatürk Spor Salonunda oynanacak kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Büyükşehir, maçı kazandığı takdirde Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdıracak.
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, final grubunun 4. maçında Bursaspor Durmazlar'la deplasmanda karşılaşacak. 25 Mayıs Perşembe günü Bursa Atatürk Spor Salonunda oynanacak kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak lider olan Büyükşehir, Bursaspor deplasmanından galip dönmesi halinde üst lig biletini alacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, "Bizim bir hayalimiz var demiştik. Şimdi o hayalin sadece 1 maç ötesindeyiz. Oynayacağımız Bursaspor maçını kazandığımız takdirde Basketbol Süper Ligi'ne adım atacağız. Tabi biz şampiyonluğu da bu şehre getireceğiz. Buna inancımız tam. İnşallah bu yıl basketbol takımımızda bizi sevindirecek" dedi. Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar ise, "Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Grubun ilk 3 maçında da önemli galibiyetler elde ettik. Avantaj bizim elimizde. İnşallah bu avantajı da en iyi şekilde kullanıp, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceğiz. Taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz, oyuncularımız ve en önemlisi şehrimiz şampiyonluğa inanıyor. Bursaspor maçını kazanıp Basketbol Süper Ligi'ne adım atacak. Ardından da bu grubu şampiyon tamamlayacağız" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 13:42:32 TSI
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