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Diyarbakır'da 'Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu' yapılacak



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"nun Diyarbakır etabı, yurtiçi ve yurt dışından toplam 160 sporcunun katılımıyla 25 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"nun ilk etabı 23 Mayıs'ta Mardin'de, ikinci etabı 24 Mayıs'ta Batman'da yapılırken, üçüncü etap ise 25 Mayıs'ta Diyarbakır'da yapılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"na, Türkiye'yi yurtdışındaki yarışmalarda başarıyla temsil eden Konya Torku Şeker, Kocaeli BRİSSA ve Konya Çumra gibi ekiplerin dışında Sırbistan, Kosova, Makedonya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan da sporcular katılacak. 160 sporcu, elit erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler ve master erkekler olmak üzere 4 kategoride pedal çevirecek. Ayrıca Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nda Diyarbakır'ı, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü temsil edecek.



Bisiklet turunun startı İçkale'de verilecek

Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu Diyarbakır etabı, tur ve yarışma şeklinde yapılacak. Sporcular ilk etapta kentin tanıtımı için pedal çevirecekler. 25 Mayıs Perşembe günü Saat 14.00'da İçkale'de başlayacak tanıtım turu, sırasıyla Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı, Gazi Caddesi, Ulu Camii, Balıkçılarbaşı, Mardinkapı, Turistik Caddesi, Urfakapı, Çiftkapı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükalp Caddesi'ni takip edip saat 15.00'da Diyarbakır Valiliği önünde tamamlanacak. 14.00 ile 15.00 saatleri arasında bisiklet turunun yapılacağı güzergahta, araç ve yaya trafiği kontrollü bir şekilde yapılacak.



Sporcular dereceye girmek için pedal çevirecek

Yapılacak tanıtım turunun ardından 160 bisikletçi, dereceye girmek için Perşembe günü saat 15.00'da yarışacak. Sporcular, Diyarbakır Valiliği, Yaşar Kemal (Ekinciler) Caddesi, Ofis Alt Geçit ve Sunay (Koşuyolu) Caddesi güzergahında toplam 10 tur atarak 34 km yol kat edecek. Yarışmanın yapılacağı güzergahlar saat 15.00 ile 16.00 arasında yaya ve araç trafiğine kapalı olacak. Yarışma sonunda dereceye girecek olan sporcular, çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.



100 öğrenciye bisiklet verilecek

Etkinlikte ayrıca Salcano Bisiklet üreticisi tarafından Diyarbakır'da bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak amacıyla 100 öğrenciye bisiklet hediye edecek.

(İHA-MP-Y)



24.05.2017 13:43:20 TSI

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