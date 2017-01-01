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Tekstil eğitimini tamamlayan 150 kadına sertifika verildi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi" kapsamında eğitim modüllerini başarıyla tamamlayan 150 kadına sertifika verildi, 66 kadın ise tekstil sektöründe çalışmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte kadın istihdamını artırmak amacıyla Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ile ortaklaşa başlattığı "Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi" devam ediyor. Program kapsamında 150 kadın, "kadın elbise ve erkek iç giysileri dikimi, tekstil teknolojisi, bobin, cerci ve penye" uygulamalı dersleri başarıyla tamamladı.

150 kadına sertifika verilmesi amacıyla Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediyesi ve GÜNTİAD proje yetkilileri, tekstil sektöründeki işveren temsilcileri ile kadınlar katıldı. Kadınlar, sertifikalarını Büyükşehir Belediyesi ve GÜNTİAD yetkililerinin elinden aldı.



Eğitimler devam edecek

1 Kasım 2016'da kadın kursiyerlere ve sektör işverenlerine "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele" eğitimi ile başlayan proje, eğitim modülleriyle devam ediyor. Uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, son olarak iplik laborantlığı alanında eğitim görecekler. Kadınlar eğitim dönemi boyunca günlük 8 Avro ücret alacaklar ve programda yer alan kadınlar ferdi kaza sigortasından da faydalanacak.



Kadınlar kendi işyerlerini açacak

"Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi " kapsamında 2017 Haziran'da 50 kadına "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimleri verilecek. Eğitim alan 50 kadından 5'ine tekstil alanında iş kurmaları noktasında danışmanlık yapılacak ve iş planı hazırlamaları sağlanacak. Ayrıca kadınlar ve işverenlere yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele" eğitimleri de devam edecek.



66 kadın çalışmaya başladı

Proje kapsamında eğitim modüllerinde başarılı olan 81 kadın, işverenlerle buluşturuldu ve 66 kadın tekstil sektöründe çalışmaya başladı. "Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi" 31 Ekim 2017'de tamamlanacak.

(İHA-MP-Y)



24.05.2017 13:46:19 TSI

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