2 doktor, 1 hemşire ve 1 memura 'by lock'tan 6'şar yıl hapis

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla aralarında doktor, hemşire ve devlet memuru 2'si tutuklu 4 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanık doktorlar Ş.Y.(39), H.K. ve tutuksuz sanıklar hemşire A.A., devlet memuru S.Y.(31) ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık doktor Ş.Y. terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Hayatım boyunca yoğun bakım doktoru olarak çalıştım, çok hayat kurtardım. Darbe girişiminde ben Amerika'da bir hastanede çalışıyordum. Ailemle birlikte ABD'deydim. Öyle bir endişem olsa orada kalır, gelmezdim. İhraç edildiğimde de evimden gelişmeleri takip ettim" dedi.

Eski devlet memuru olan tutuksuz sanık S.Y. de, "Ben 10 yıldır MS hastasıyım. 8 yıldır da bastonla gezerim, hiçbir sosyal yaşantım yok. By lock programını kullanmadım" dedi.

Tutuksuz sanık hemşire A.A. ise "Telefonuma by lock yüklemedim. 15 Temmuz sonrası bu programın adını duydum. Bu yapı ile hiçbir bağım olmadı, yaşam tarzımız bile çok farklı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklar H.K., Ş.Y. A.A. ve S.Y.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar H.K. ve Ş.Y. tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

