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Serik'e yeni bir lise



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik İlçesine 24 derslikli lise yapılıyor.

Serik'in Karadayı Mahallesi Toptaş Mevkii'ne yapımına başlanacak olan lise inşaatı kurban kesilerek başlatıldı. Başar İnşaat ve Bilgin İnşaat firmaları İş Ortaklığıyla yapılan lisenin şantiyesini ziyaret eden Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, firma sahiplerinden Zafer Güçmen ve Şantiye Şefi Mehmet Buğra Yüksel'den bilgi aldı. Yaklaşık 17 milyon lira bedeli olan 8 bin 400 metrekarelik alana 24 derslikli ortalama 600 kişilik lise, 200 yataklı öğrenci pansiyonu ile spor salonu yapılacak. Yüklenici firma yetkilisi sahiplerinden Zafer Güçmen, 400 iş gününde bitirilmesi planlanan inşaatı 250 günde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Kaymakam Haluk Şimşek, Lisenin aynı kampus içinde yar alan pansiyonu ve spor salonu ile eğitim ve sporuyla ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

(ST-Y)



24.05.2017 13:47:59 TSI

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