Aksaray'da üreticilere eğitim semineri

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Büyükbaş Hayvan Hastalıkları ve Süt İneklerinin Beslenmesi' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, büyükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin bilgilendirilmesi ve kalitenin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim seminerinde Eskil Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İlker Çamkerten buzağı hastalıkları, Yrd. Doç. Dr. Sema Yaman ise süt ineklerinin beslenmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Aksaray Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen çok sayıda üreticinin katıldığı eğitim seminerinde bir konuşma yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, üreticilerin ürettiği ürünün kalitesinin düşük ve bu nedenle kazanç sağlamadığını belirterek, "Bizim amacımız, üreticilerimizi bilgilendirmek. Bilgilendirmenin ardından kaliteyi yükseltmek ve üreticilerimizin daha çok kazanç sağlayıp daha sağlıklı ürün elde etmelerini sağlamak. Her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da eğitim çok önemli. Biz de birlik olarak bu eğitimlere çok ciddi önem gösteriyoruz. Sık sık üreticilerimize yönelik eğitim seminerleri düzenleyip tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Üreticilerimiz bilmedikleri şeyleri burada birebir öğrenerek çalışma hayatında uyguluyor. Böylelikle daha kaliteli, daha verimli ve daha kazançlı ürünler elde ediyoruz" dedi.

Seminere katılan üreticiler ise eğitimin her alanda önemli olduğuna dikkat çekerek, bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini ve kaliteyi elde ettiklerini kaydetti. Eğitim seminerine Aksaray Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr Halil Selçukbiricik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcıları Mustafa Özateş ve Yusuf Çiçek, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda üretici katıldı.

