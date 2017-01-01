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Seyyid Burhaneddin Türbesi Ramazan'a hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni Ramazan ayına hazırlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ramazan ayında verilecek olan iftar için üstü kapalı mekanlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhanedin Hazretleri Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başlattı. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun bir gayret gösteriliyor. Bir taraftan restorasyon çalışmaları devam ederken bir taraftan da Ramazan ayına özel hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde Ramazan ayı boyunca her gün ortalama 2 bin kişilik iftar yemekleri verecek. İftar saatinde olası yağışlara karşılık üstü kapalı mekanlar yapılıyor. Bu çalışmaların Ramazan ayının ilk gününe kadar tamamlanacağı, restorasyon çalışmalarının ise en kısa sürede bitirilmesi için çalışıldığı belirtildi.

(AÖ-Y)



24.05.2017 13:48:49 TSI

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