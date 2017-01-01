Eskişehir'de oynanacak Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu
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ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 1.Lig Play-off yarı final mücadelesinin ikinci maçında Giresunspor'u ağırlayacak Eskişehirspor'da bilet fiyatları belli oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 29 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadelede misafir takımın seyircileri 7 liradan karşılaşmayı izleyebilecek. Kale arkası 6 lira, maraton 11 lira, vip biletleri ise 54 liradan alıcı bulacak.
(MSY-MET-Y)
24.05.2017 13:50:09 TSI
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