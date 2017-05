YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çolakbayrakdar minik misafirlerini ağırladı

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ders konusu 'Yerel Yönetimler' olan öğrencileri misafir etti. Atlas Koleji'nin minik öğrencilerini ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap verdi. Ziyarette, Başkan Çolakbayrakdar'ın samimiyetiyle hoş ve keyifli vakit geçiren minik öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi. Ders konusu 'Yerel Yönetimler' kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette yaptığı konuşmada, "Güçlü ve Büyük Türkiye'nin geleceği sevgili öğrencilerimiz sizlerin en güzel şekilde eğitim alması için her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Öğrencilere ziyaret sırasında Okul Müdür Yardımcısı İsmail Erdem ve okulun öğretmenleri eşlik etti. Öğrencileri Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verip, birimlerin faaliyetlerini anlattı. Öğrenciler, "Belediye Başkanın görevi nedir? Kayseri'nin dünya ticaretinde nasıl bir yeri vardır? Kocasinan Akademi hakkında bilgi verir misiniz? Kocasinan Belediyesi'nin eğitime ve çocuklara yönelik ne gibi çalışmaları var?" gibi dikkat çeken sorular sordu.

Öğrencilerin bütün sorularını tek tek cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Türkiye'nin 2023 vizyonunda, dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz. Kayseri'nin de bu büyümeye büyük bir katkı sağlaması için çaba sarf ediyoruz. Sevgili öğrenciler, sizlere böyle bir Kayseri ve Türkiye bırakacağız. Sizlerde Güçlü ve Büyük Türkiye'yi daha ileri seviyelere taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurguladı.

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler her alanda, özellikle eğitim noktasında yapılacak her türlü yatırımın yanındayız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi imkanlarda yetişebilmeniz için biz büyükler olarak sizler için yapılması gereken ne var ise elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bütün gayretimiz yarınlarımız içindir. Daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımız şehrimiz ve ülkemiz daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için sosyal merkezler yapıyoruz. Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bunlardan biri olan 'Kocasinan Akademi' projemizi hayata geçirdik. 'Kocasinan Akademi' birimimizle eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlar gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaret, minik öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

24.05.2017 13:50:13 TSI

