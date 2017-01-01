ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Büyükşehir Belediyesi,'Emiray' çizgi dizisi için TRT ile protokol imzalandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:51
Konya Büyükşehir Belediyesi,'Emiray' çizgi dizisi için TRT ile protokol imzalandı
Konya Büyükşehir Belediyesi,'Emiray' çizgi dizisi için TRT ile protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT arasında Konya'yı ve milli değerleri anlatan 'Emiray' çizgi dizisinin hazırlanarak TRT Çocuk kanalında yayınlanmasına yönelik protokol imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her ay okullarda uygulanan değerlerin konu edilip Konya'nın tanıtıldığı 'Emiray' çizgi dizi çalışmasının TRT Çocuk'ta yayınlanmasına dair Büyükşehir Belediyesi ile TRT arasında protokol imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, işbirliği içinde oldukları TRT yöneticilerine teşekkür etti. Milli kültürü anlatan, milli değerleri çocuklara öğreten çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, belediye olarak Konya'daki tüm okullarda sürdürdükleri Medeniyet Okulu projesinin Türkiye'deki en önemli değerler eğitimi projelerinden birisi olduğunu kaydetti.

"Milli hassasiyet çok önemli"
Çizgi film konusunun çocuklar açısından çok önemli olduğunu, çocuklara bu alanda filmlerle de hitap etmek gerektiğini belirten Başkan Akyürek, "Bizlerin çocukluğunda hafızalarımızda kalan çocuk karakterlerinin tamamını o dönemlerde batılılar ve bizim dışımızdaki kültür havzasına mensup olanlar üretmişti. Onların olumsuz etkilerini de zaman zaman görmüştük. Son dönemlerde TRT'nin bu konuda milli hassasiyetleri dikkate alarak yürüttüğü çalışmalarla oluşturduğu yeni karakterler, çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları başarılı örnekler" diye konuştu.

"Çocuklarımızın tamamına ulaşacak"
Büyükşehir Belediyesi olarak 'Emiray' isimli bir karaktere hayat verme konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, 'Emiray' karakterinin tarihimizde iz bırakan olaylardan yola çıkılarak günümüzde çocuklara hitap eden bir proje olduğunu altını çizdi. Başkan Akyürek, "Bu projenin TRT'nin bundan önceki başarılı projeleri kadar ses getireceğine, çocuklarımızda iz bırakacağına ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimine, milli kültürümüze katkı yapacağına inanıyoruz. TRT'nin bu projeye sahip çıkması, TRT eliyle bunun tanıtımının ve gösteriminin yapılacak olması çocuklarımızın tamamına ulaşması açısından çok önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.

"Dünyada Türkiye ve Konya ile ilgili farkındalık oluşturacak
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, 'Emiray'la ilgili bir proje başladığını öğrendiklerinde çok heyecanlandıklarını belirterek, çocukları bu kadar ciddiye alıp, çocuklar için proje üreten bir belediyenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Yaldızcı kendilerinin de bu işin bir parçası olmak için çok uğraştıklarını kaydederek, "Emiray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Türkiye, milli değerlerimiz ve Konya ile ilgili bir farkındalık oluşturacağından eminiz. Çocuğun olduğu her yerde var olmak istiyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve sayın başkanımıza bize böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. TRT Televizyon Dairesi Başkanı Tuncay Yürekli de, "Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve şahsınıza bu projeye verdiğiniz büyük destek için teşekkür ederiz. Bunu devam ettirme arzusu bizi de memnun etti. Emiray projesinde de çok başarılı bir işbirliğinin meyvelerini 1 yıl sonra görmüş olacağız" dedi.
26 bölümden oluşan çizgi dizi iki yıl TRT'de yayınlanacak
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile TRT Televizyon Dairesi Başkanı Tuncay Yürekli, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı arasında Emiray çizgi filminin 26 bölüm olarak hazırlanıp 2 yıl boyunca TRT'de yayınlanması protokolü imzalandı.
(AH-Y)

24.05.2017 13:51:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret
YEREL

AKYÜREK'TEN MİMARLAR ODASI'NA ZİYARET
Başkan Özgüven: &quot;Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM HASSASİYETİMİZDİR"
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine aile yaşam merkezi
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN HAVZAN MAHALLESİNE AİLE YAŞAM MERKEZİ
Beyşehir'de spor sahasına 50 bin liralık yatırım
YEREL

BEYŞEHİR'DE SPOR SAHASINA 50 BİN LİRALIK YATIRIM
Seydişehir'de yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Sınavsız ikinci üniversite hakkında öğrenciler bilgilendirildi
YEREL

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE HAKKINDA ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ
NEÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet heyecanı
YEREL

NEÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET HEYECANI
Beyşehir'de 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konferansı
YEREL

BEYŞEHİR'DE 'SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON' KONFERANSI
Beyşehir'de bilim fuarı açılışları
YEREL

BEYŞEHİR'DE BİLİM FUARI AÇILIŞLARI
Eski Selçuk Üniversitesi Rektörü Gökbel, hakim karşısında
YEREL

ESKİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ GÖKBEL, HAKİM KARŞISINDA
KTO Karatay'da Çocuk Eğitimi Günleri yapıldı
YEREL

KTO KARATAY'DA ÇOCUK EĞİTİMİ GÜNLERİ YAPILDI
Ereğli'de daha iyi ürün için yararlı böcekler tarlalara salınıyor
YEREL

EREĞLİ'DE DAHA İYİ ÜRÜN İÇİN YARARLI BÖCEKLER TARLALARA SALINIYOR
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
İŞKUR kampanya otobüsü Beyşehir'de
YEREL

İŞKUR KAMPANYA OTOBÜSÜ BEYŞEHİR'DE
NEÜ'de 5. Geleneksel Spor Şenlikleri ödül töreni yapıldı
YEREL

NEÜ'DE 5. GELENEKSEL SPOR ŞENLİKLERİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
FETÖ'nün &quot;mahrem asker abileri&quot;ne operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN "MAHREM ASKER ABİLERİ"NE OPERASYON
Konya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Derbent'te Kariyer Günleri etkinliği
YEREL

DERBENT'TE KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ
&quot;İnşallah o kupayı Konya’ya getireceğiz&quot;
YEREL

"İNŞALLAH O KUPAYI KONYA’YA GETİRECEĞİZ"
Başkan Özgüven'den huzur evine ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN'DEN HUZUR EVİNE ZİYARET
Selçuk Üniversitesinin desteğiyle Zeynel Bey Türbesi taşındı
YEREL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNİN DESTEĞİYLE ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINDI
Akyürek: &quot;Altyapıda hedeflerimizin üzerine çıkıyoruz&quot;
YEREL

AKYÜREK: "ALTYAPIDA HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi