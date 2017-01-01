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Konya Büyükşehir Belediyesi,'Emiray' çizgi dizisi için TRT ile protokol imzalandı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT arasında Konya'yı ve milli değerleri anlatan 'Emiray' çizgi dizisinin hazırlanarak TRT Çocuk kanalında yayınlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her ay okullarda uygulanan değerlerin konu edilip Konya'nın tanıtıldığı 'Emiray' çizgi dizi çalışmasının TRT Çocuk'ta yayınlanmasına dair Büyükşehir Belediyesi ile TRT arasında protokol imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, işbirliği içinde oldukları TRT yöneticilerine teşekkür etti. Milli kültürü anlatan, milli değerleri çocuklara öğreten çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, belediye olarak Konya'daki tüm okullarda sürdürdükleri Medeniyet Okulu projesinin Türkiye'deki en önemli değerler eğitimi projelerinden birisi olduğunu kaydetti.



"Milli hassasiyet çok önemli"

Çizgi film konusunun çocuklar açısından çok önemli olduğunu, çocuklara bu alanda filmlerle de hitap etmek gerektiğini belirten Başkan Akyürek, "Bizlerin çocukluğunda hafızalarımızda kalan çocuk karakterlerinin tamamını o dönemlerde batılılar ve bizim dışımızdaki kültür havzasına mensup olanlar üretmişti. Onların olumsuz etkilerini de zaman zaman görmüştük. Son dönemlerde TRT'nin bu konuda milli hassasiyetleri dikkate alarak yürüttüğü çalışmalarla oluşturduğu yeni karakterler, çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları başarılı örnekler" diye konuştu.



"Çocuklarımızın tamamına ulaşacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak 'Emiray' isimli bir karaktere hayat verme konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, 'Emiray' karakterinin tarihimizde iz bırakan olaylardan yola çıkılarak günümüzde çocuklara hitap eden bir proje olduğunu altını çizdi. Başkan Akyürek, "Bu projenin TRT'nin bundan önceki başarılı projeleri kadar ses getireceğine, çocuklarımızda iz bırakacağına ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimine, milli kültürümüze katkı yapacağına inanıyoruz. TRT'nin bu projeye sahip çıkması, TRT eliyle bunun tanıtımının ve gösteriminin yapılacak olması çocuklarımızın tamamına ulaşması açısından çok önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.



"Dünyada Türkiye ve Konya ile ilgili farkındalık oluşturacak

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, 'Emiray'la ilgili bir proje başladığını öğrendiklerinde çok heyecanlandıklarını belirterek, çocukları bu kadar ciddiye alıp, çocuklar için proje üreten bir belediyenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Yaldızcı kendilerinin de bu işin bir parçası olmak için çok uğraştıklarını kaydederek, "Emiray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Türkiye, milli değerlerimiz ve Konya ile ilgili bir farkındalık oluşturacağından eminiz. Çocuğun olduğu her yerde var olmak istiyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve sayın başkanımıza bize böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. TRT Televizyon Dairesi Başkanı Tuncay Yürekli de, "Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve şahsınıza bu projeye verdiğiniz büyük destek için teşekkür ederiz. Bunu devam ettirme arzusu bizi de memnun etti. Emiray projesinde de çok başarılı bir işbirliğinin meyvelerini 1 yıl sonra görmüş olacağız" dedi.

26 bölümden oluşan çizgi dizi iki yıl TRT'de yayınlanacak

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile TRT Televizyon Dairesi Başkanı Tuncay Yürekli, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı arasında Emiray çizgi filminin 26 bölüm olarak hazırlanıp 2 yıl boyunca TRT'de yayınlanması protokolü imzalandı.

(AH-Y)



24.05.2017 13:51:44 TSI

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